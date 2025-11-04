狂気のネズミ・ウィリーの全貌が明らかに 『SCREAM BOAT スクリームボート』本予告解禁
著作権保護期間終了でパブリックドメインとなった人気キャラクターが、世界中を恐怖に陥れるホラー映画『SCREAM BOAT スクリームボート』より、狂気のネズミ・ウィリーの全貌が明らかとなる本予告が解禁された。
【動画】ついにウィリーの全貌が明らかとなる『SCREAM BOAT スクリームボート』本予告
ミッキーマウスがデビューしたディズニーの短編映画『蒸気船ウィリー』（1928年公開）を《狂》解釈した本作は、いたずらネズミが大暴れするパブリックドメインホラー。
深夜のニューヨーク、スタテン島フェリーに乗り合わせた乗客たち。だが船内には、異様な存在が潜んでいた―。無邪気な姿はやがて狂気に変貌し、閉ざされた船上で惨劇が始まる。逃げ場を失った人々は、恐怖と血に染まる悪夢の航海へと巻き込まれていく…。
約1分の予告映像には、「短パンに帽子の凶暴なネズミ」ウィリーが、船内で大暴走する姿が収められている。次々と乗客を惨殺するショッキングなシーンから、「エレクトリカルパレード？」を思わせる場面まで、衝撃的な映像が続く。
監督は数々の短編映画、テレビシリーズなどを製作し、児童文学『いじわるグリンチのクリスマス』のパロディー映画『The Mean one』（2022年）で広く知られるスティーブン・ラモート。
よみがえってしまった狂気のネズミ・ウィリーを演じるのは、『テリファー』シリーズで邪悪な殺人ピエロ“アート・ザ・クラウン”を演じたデイヴィッド・ハワード・ソーントン。今度はピエロのベールを脱ぎ捨て、あの人気キャラクターで再び世界中を恐怖に陥れる。スティーブン・ラモートとデイヴィッド・ハワード・ソーントンは『The Mean one』に続き本作で再タッグを組んだ。
映画『SCREAM BOAT スクリームボート』は、11月14日より全国公開。
