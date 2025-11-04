“ののちゃん” 村方乃々佳、妹“ひーちゃん”とステージ共演「大きくなった」「天使みたい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/04】“令和の歌姫”として話題を集める村方乃々佳（以下：ののちゃん）の保護者・スタッフが管理するInstagramが11月3日に更新された。妹の“ひーちゃん”とのステージ共演ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】7歳歌姫「大きくなった」妹とのお揃い衣装姿
同アカウントは「ファンミの追加写真です」とつづり、ファンミーティングでののちゃんとひーちゃんが共にステージに立つ姿を投稿。2人はおそろい色違いのレースドレスに身を包み、マイクを持って仲良く歌う姿を見せている。
この投稿に、ファンからは「天使みたいな姉妹」「可愛すぎて笑顔になる」「おそろいの衣装が素敵」「ひーちゃん大きくなったね」「姉妹の仲良しさが伝わる」「癒しのステージ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆“ののちゃん”村方乃々佳、妹とステージ共演
◆村方乃々佳、姉妹共演に「癒しのステージ」の声
