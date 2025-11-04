森香澄、大胆背中開きドレス姿にファン二度見「セクシーで綺麗」「女神」
【モデルプレス＝2025/11/04】フリーアナウンサーの森香澄が11月3日、自身のInstagramを更新。白いドレス姿で美しい背中を披露した。
【写真】30歳フリーアナ「思わず二度見」背中大胆ドレス姿
SKY-HI（スカイハイ）とともに日経トレンディ（日経BP社）の「今年の顔」に選出された森。「思いがけない形で名前を挙げていただけて、すごく光栄です。まさか自分が、という気持ちと、支えてくださった皆さんへの感謝でいっぱいです。一人では届かなかった場所、これからも恩返しができるように頑張ります」と選出への想いを綴った。
そして、3日に行われた「2025年ヒット商品ベスト30」「2026年ヒット予測ベスト30」先行発表会に登壇した際の白いノースリーブドレス姿を披露。背中が大胆に開いた後ろ姿を公開し、美しい素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「後ろ姿まで美しい」「思わず二度見した」「セクシーで綺麗」「女神」「エレガント」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆森香澄、美背中披露
◆森香澄の投稿に反響
