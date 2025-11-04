プロサッカー選手・長友佑都選手の妻で、タレントの平愛梨さんが自身のインスタグラムを更新。子どもたちの運動会に参加したことを報告しています。



【写真を見る】【 平愛梨 】「こども達の運動会」重箱弁当・子どもvs保護者・銀メダル＆MVP…思い出満載





平さんは、ぎっしり詰められた重箱のお弁当の写真を投稿。「こども達の運動会」「重箱を使うのは結局1年に1回となるこの日」「今回は2時間あればなんとかなるかな?」「結局…重箱の隙間にカニカマやトマトを詰め込んで」と、どうにか重箱に隙間を作らずにやり抜いた模様。ハッシュタグでは「#筑前煮は母にお願いした」「#ひじきと切り干し大根はシェフが作り置きしてくれたもの」と、まさに”チームワーク”で乗り切ったことを伝えています。





さらに「色んな種目をパワフルにユーモアに一生懸命取り組むバンビーノ」「動きが激しすぎて見てるだけで面白い」という息子の活躍や、「保護者参加の種目は子供VS保護者のドッジボール対決」「姪っ子は見事、最後のひとりまで残り凄いすごい」と、ここでも記憶に残ることが目白押し。









そして極めつけは閉会式での表彰。「べベックが銀メダル頂いて！」「バンビーノがMVPという総合1位を獲得 え⁈」と、驚きの1&2フィニッシュを飾り感激。平さんは「この時の気持ちを帰宅して聞いてみると『泣きそうだった』と」と伝えていて、子どもたちの成長や、学校での家族ぐるみのつながりに感慨を深めている様子でした。

【担当：芸能情報ステーション】