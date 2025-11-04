ド軍パレード中に速報「ロウキ・ササキを獲得した」 まさかの移籍ジョーク「永遠に守護神だ」
世界一パレード、どのバスに乗っているかにも注目
米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。この中で発生した佐々木朗希投手の“トレードジョーク”を米記者が伝えると、米ファンからは「面白すぎる」との反応が上がっている。
ドジャースナインはロサンゼルス市内を二階建てバスに乗りパレードし、本拠地のドジャースタジアム到着後は連覇を記念するセレモニーに参加した。衝撃のトレードが伝えられたのはパレードの最中だ。地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」で試合実況を務めるスティーブン・ネルソン氏が自身のXで「バス5からの速報：ブルペンバスは後日発表の対価と引き換えに、ロウキ・ササキを獲得した」と伝えた。別のバスに乗っていたササキが、リリーフ陣が乗るバスに“移籍”したというのだ。
今季新加入の佐々木は、先発としてシーズンをスタートしながら右肩痛でリタイア。終盤に復帰してからはリリーフとして活躍した。今後の起用法が注目されている中でのまさかの一報に、笑いを誘われた米ファンは次々に反応した。
「ハハハハ」
「これは面白いな」
「彼は永遠にクローザーだ……」
「彼は最高の誕生日を過ごしているだろう」
「面白すぎるだろ」
「獲得したぞ！」
佐々木はポストシーズンで9試合に投げ3セーブ、2ホールド。防御率も0.84と、リリーフへの適性も見せている。
（THE ANSWER編集部）