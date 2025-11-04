◆第２３回大阪市長杯争奪関西地区大学選手権大会第４日 ▽第２代表決定戦 立命大１―０京産大（４日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）

明治神宮大会（１４日〜１９日）の関西地区第２代表決定戦は、立命大（関西学生）が京産大（関西六大学）に１―０で勝利した。

初回に阪下晴翔中堅手（４年＝立命館慶祥）の先頭打者弾で先制した。投げては、遠藤翔海投手（４年＝京都共栄学園）が１安打完封。「疲労もあったけど、今日負けたら本当に終わりなので、必死に行けるところまで行こうと思って投げた。完投できるとは思っていなかったので、第２代表を決めることができてよかった」と振り返った。

今秋、１２季ぶりにリーグ戦を制したチームは、今大会初戦で京産大に敗れた。敗者復活戦に回り、大産大（阪神大学）との１回戦で遠藤が９回１死まで完全投球の力投で勝利。２回戦では、高橋大和（２年＝社）と有馬伽久投手（３年＝愛工大名電）の完封リレーで奈良学園大（近畿学生）を退けた。

この日、中１日で先発マウンドに挙がった遠藤が再び好投し、１０年ぶり５度目となる明治神宮大会の出場権を獲得。１４日の１回戦で東農大北海道オホーツク（北海道二連盟）と対戦する。第１代表の佛教大（京滋大学）は同日に日本文理大（九州四連盟）に挑む。