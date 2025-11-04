新日本プロレスは４日、東京・港区で来年１・４東京ドームの対戦カード発表記者会見を開き、同団体の代表取締役社長である棚橋弘至が４日午前１０時時点でのチケット発券枚数を報告した。

フリップを掲げた棚橋は「現時点で３万１５４８枚です」と報告。売り上げのペースは過去最速で、「僕はプロレスずっと好きで、学生時代はＵＷＦとの対抗戦だったり、猪木さんの引退試合も見に行ってました。本当に上の方までいっぱいで。僕はキャリア２５年の中で、東京ドームでたくさんご来場いただいた記憶はあるんですけども、最後の最後に叶えたい夢。それは東京ドーム大会超満員。残り２ヶ月弱、全力で命燃やして行きますので、是非ともよろしくお願いします」と思いを語った。

気になる対戦相手については「もうちょっとお待ちください…」とうずうずした様子。交渉難航かと質問が飛ぶと「ちょっと言い方（笑）」と会場の笑いを誘い「本当にキャリアの中でいろんな選手と戦ってきたので。僕が望む相手をしっかり発表できるようにしますので、少々お待ちを」と話した。

１・４東京ドーム公演では、すでに対戦が決まっているウルフ・アロン対ＥＶＩＬのほかに、この日はＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ対ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太と、ＩＷＧＰ女子王者・朱里対ＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥の２カードが発表された。

また当日は地上波放送が決定。２０２６年１月４日午後１０時１５分よりテレビ朝日系列地上波にて放送予定と発表された。同局によるとプライム帯でのプロレス放送は２４年ぶり。