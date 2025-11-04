全世界のダークウェブで取引される韓国人盗難クレジットカード情報の価格が過去2年間で168％急騰したことが分かった。サイバーセキュリティー企業NordVPNが5万705件の盗難カード目録を分析した結果を4日に公開した。

NordVPNの分析によると、盗難カードの国籍別比率は米国が60％で最も多く、シンガポールが11％、スペインが10％で後に続いた。国別カード価格は日本が23ドルで最も高く、米国は11．51ドルだった。

韓国の場合、カード1枚あたりの平均価格が2023年の2．66ドルから2025年には7．15ドルに上がり、168％の上昇率となった。世界盗難カード平均価格（8ドル）より低いが、過去2年間の上昇幅基準では世界12位。

NordVPNは価格は需要・供給の影響と各国の不正取引防止統制強度で決まると説明した。今回の分析によると、取引されるカード情報はカード番号だけでなく名前・住所・Eメールなど詐欺検証と詐称に有用な追加情報が共に含まれているケースが多かった。また、約87％のカードが有効期間が12カ月以上残っていて、再販売と現金化が容易で、被害が長期化するリスクが高いという。

NordVPNは個人のセキュリティー守則として▼明細書定期点検およびリアルタイム決済通知活性化▼強力なパスワード使用▼ブラウザにパスワード・決済情報保存禁止▼多段階認証活性化▼流出常時点検などを推奨した。

NordVPNのサイバーセキュリティー専門家は「カードデータは初歩犯罪者も購入して現金化できるほど安かった。1枚の価格が映画のチケット水準であるだけに有効期間が長いカードが犯罪に容易に悪用されるおそれがある」とし、セキュリティー守則遵守を促した。