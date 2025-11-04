フラワーアーティストでシャンソン歌手の志穂美悦子(70)が4日、自身のインスタグラムを更新。インド滞在中の姿を公開し、“混沌の国”で刺激を受けていることを明かした。



【写真】インドの雑踏にカモスタＴで立つ古希の達人！まるでアクション映画のオープニング

「いのち、みなぎるオールドデリーー!ムンドゴッド行きまで時間あるのでわたしの好きなオールドデリー行ってきた。カオス!混沌!」とつづり、雑踏の中に立つ写真や街行く人たちの動画を投稿。「どういう言葉で紹介すればよいのだろ。でもそこには命がひしめいている!生きるエネルギーがここにはある!」と活気に触れて元気をもらったようで、力強く「いのちの爆発!」と結んだ。



2日に都内で「寅さんサミット」に出演した翌日、インドを15年ぶりに訪問。先月末に70歳を迎えたばかりとは思えないバイタリティーに、ファンからは「すごいとしか言えません…」「また強烈パワーを吸収してくるんだろうな」「すごい体力行動力」といった驚きの声が挙がっていたが、さらに注目を集めたのは、身につけていたTシャツだ。



志穂美が着ていたのは、夫・長渕剛の07年アリーナツアーファイナルのTシャツ。黒地に「Come on Stand up」の金文字が映え、半袖からのぞく腕はインドのパワーに負けないたくましさ。粋な一枚に「すごい、旦那さんのライブTシャツ」「そのTシャツで生きる国へ挑むのが素敵です」「カモスタTシャツが全を語ってますね」「なんだか涙が」「Tシャツ見入ってしまいました」とファンも感激していた。



（よろず～ニュース編集部）