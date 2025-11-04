「家族にお祝いをしてもらえて最高です」田中将大、オフ感あふれる幸せショット添え37歳の誕生日を報告「あら、可愛いマー君」「おめでとうございます」
読売ジャイアンツの田中将大投手が1日、自身のインスタグラムを更新。幸せショットを添え自身の37歳の誕生日を報告した。
【写真】「あら、可愛いマー君」幸せあふれる誕生日ショットを披露した田中将大
田中投手は「37歳になりました 家族にお祝いをしてもらえて最高です」のコメントともに、「Happy Birthday パパ 37」とデコレーションされたおいしそうなフルーツタルトの皿を手に、パーティー用の紙帽子を頭に乗せ幸せそうな笑顔を見せる自身のショットをアップした。
この投稿にファンからは「あら、可愛いマー君になってますね お誕生日おめでとうございます」「マー君 お誕生日おめでとうございます 来季も健康でたくさんのご活躍期待しています」「まだまだ37歳 これからも応援します！」「お茶目なまーくんである お誕生日おめでとうございます！」など、祝福や激励の声などが多数寄せられている。
田中投手はタレントの里田まい（41）と2010年11月に交際を発表し、12年3月20日に結婚。16年2月に長男（9）、19年6月に長女（6）が誕生している。
