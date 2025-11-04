俳優の工藤阿須加（34）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。自身も出演している日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（毎週土曜 後9：00）の“痛々しい”オフショットを公開した。



工藤は「良いこと悪いこと4話見てくださった方々ありがとうございます 包帯の中はこんな感じでした #良いこと悪いこと」のコメントとともに、特殊メイクで顔と首がやけどの跡だらけの自撮りショットをアップした。



この投稿にファンからは「メイクの技術ってすごいですね！痛々しいお姿が何ともリアル」「すごいメイクですね〜痛そう 誰が犯人なんだｗ」「包帯の中もしっかりメイクされてるんですね〜それにしてもまさかの展開でした」「リアル過ぎてびっくり」「元気そうな阿須加さんの様子が見られてよかったです」「ひー」「火傷しててもイケメンすぎます！」などの反響が寄せられている。