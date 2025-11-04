岩田剛典、ボケを英訳され赤面「逆に恥ずかしいよ…」 映画『金髪』イベントに金髪で登場
ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が4日、都内で開催中の『東京国際映画祭』で映画『金髪』の舞台あいさつに登壇した。
【集合ショット】誇らしげな顔を浮かべる岩田剛典＆白鳥玉季ら出演陣
冒頭のあいさつで岩田は「きょうのためだけに髪を金髪にしてまいりました」と話し、観客が驚くと「ウソです」とニヤリ。会場は笑いに包まれた。その後、通訳が入り、ボケた部分まで英訳された。岩田は「同時通訳…。逆に恥ずかしいよ…。すみません」と赤面していた。約2年前にオファーを受けたそう。初の教師役で「脚本を読ませていただいて、すぐに『ぜひやりたい』と思いました」と振り返っていた。
そのほか、白鳥玉季、山田真歩、田村健太郎、内田慈、坂下雄一郎監督も参加した。
TIFFは世界から監督や俳優、映画関係者などが集まるアジア最大級の国際映画祭。先月27日から11月5日まで開催され、上映・出品作品数は184本となる。
