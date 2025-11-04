光輝く海のきらめきを表現！ 東京ディズニーシー® 25周年“スパークリング・ジュビリー”新コスチューム

開園25周年を迎える東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年 “スパークリング・ジュビリー”」

開催期間は2026年4月15日(水)から2027年3月31日(水)までです。

イベントの開催に先駆け、「ミッキーマウス」をはじめとするディズニーの仲間たちの新しいデザインの衣装が初公開されました！

オリエンタルランド「東京ディズニーシー® 25周年“スパークリング・ジュビリー”」新コスチューム

開催期間：2026年4月15日(水)〜2027年3月31日(水)

イベント開催に先駆け、「ミッキーマウス」をはじめとするディズニーの仲間たちの新しいデザインの衣装がお披露目されました。

新しい衣装は、東京ディズニーシー25周年のテーマカラーであり、パークのさまざまな海の魅力から着想を得た特別な色「ジュビリーブルー」で統一されています。

衣装にはミラーやスパンコール、ラメがあしらわれ、差し色を加えることで、まるで光が差し込む海の水面のように、さまざまなきらめきがあふれ、光輝く様子を表現☆

25周年のお祝いがさらに一体感あふれるものに感じられるデザインです。

ディズニーの仲間たちが登場するショー

この特別な衣装を着た「ミッキーマウス」をはじめとするディズニーの仲間たちは、2つのショーに登場します。

ひとつは、メディテレーニアンハーバーにて開催される「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」です。

また、ウォーターフロントパークにて2026年1月14日(水)から開催される「ダンス・ザ・グローブ!」でも、アニバーサリーイベント期間中、フィナーレに登場します！

ジュビリーブルーに包まれた東京ディズニーシーで、華やかな装いの「ミッキーマウス」をはじめとするディズニーの仲間たちと一緒に、特別な1年間が過ごせそうですね！

東京ディズニーシー25周年「スパークリング・ジュビリー」の新コスチューム紹介でした。

