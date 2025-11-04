がま口の魅力を再発見！【ペルケ】のレディース財布が毎日をちょっと特別にしてくれる！Amazonで販売中！
アクリル玉がかわいい長財布。がま口部分のアクリル玉がかわいい長財布。本体は山羊革を使用しふんわりした手触りがポイント。がま口を開ければ中を一度で見渡せるのが使いやすいポイント。
ふんわりとした山羊革の質感とアクリル玉の組み合わせが魅力。見た目の可愛さと高級感を兼ね備えている。
カードポケットは13ヶ所、小銭や札も仕分けしやすい構造で、使いやすさと整理力に優れた長財布となっている。
大きく開くがま口構造で中身が一目瞭然。スマホや通帳も入れやすく、外出時の持ち物を一つにまとめやすい。
個性的で愛らしいデザインながら、実用性も高く、収納力を求める大人の女性にぴったりのアイテムとなっている。
