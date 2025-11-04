タレント・平愛梨（40）が4日までに自身のインスタグラムを更新。子供たちの運動会を報告した。

平は「こども達の運動会 さぁこの日がやってきた!!!!重箱を使うのは結局1年に1回となるこの日」と書き出し、重箱にきれいに詰められたお弁当の写真を投稿。

「閉会式では全ての種目で光った生徒を数名発表 まさかの!!べベックが銀メダル頂いて!!バンビーノがMVPという総合1位を獲得 え?!)」と、長男がMVP、次男が銀メダルの表彰を受けたと報告。「全生徒と保護者方々が見てる中でひとり前に経って金メダル頂いたバンビーノはなんとも言えない恥ずかしそうな顔を浮かべどこか緊張しているように見える!!この時の気持ちを帰宅して聞いてみると『泣きそうだった』と!!7歳の男の子にもこんな感情があるんだと知って、大切なことだなーと感じました ジーン)」とつづった。

この投稿にファンからは「MVP＆銀メダルすご〜い！！」「それにしてもバンビーノ達の運動神経の良さには脱帽だったよ」「佑都さんの遺伝子強いのかな？」などの声が寄せられた。

平は長友と17年1月に結婚を発表。18年2月に長男、19年8月に次男、21年4月に三男、23年4月に四男を出産した。