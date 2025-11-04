MLBは日本時間4日、全米野球記者協会(BBWAA)が選出する「最優秀監督賞」の受賞候補者を発表。ファイナリストとして両リーグからそれぞれ3名の監督があがりました。

ア・リーグからは、ワールドシリーズでドジャースと熱戦を繰り広げたブルージェイズのジョン・シュナイダー監督が選出。昨季ア・リーグ東地区の最下位に沈んでいたブルージェイズでしたが、今シーズンは94勝68敗でヤンキースと並ぶ勝率.580をマーク。選手たちが投打に躍動を見せ、快進撃を続けました。

シュナイダー監督は日頃から、相手チームへの称賛も忘れず。延長戦にもつれる激戦のすえ、あと一歩のところで世界一を逃したワールドシリーズ試合直後にも「非常にツラい」と思いを吐露しながら、ドジャースに向けて「才能豊かなチームです。デーブ(ロバーツ監督)とドジャースに祝福の言葉を贈らずに去りたくありません。激戦のシリーズでした。デーブと彼のスタッフ、そして彼のチームに、おめでとうと言いたいです」と語っていました。

ア・リーグからは他に、ブルージェイズとの激戦のすえリーグ優勝を逃したマリナーズのウィルソン監督、ガーディアンズのボート監督が選出されました。

一方、ナ・リーグからは、ドジャースに敗れリーグ優勝を逃したブリュワーズのパット・マーフィー監督が選出。マーフィー監督は前年にも最優秀監督賞を獲得しています。

マーフィー監督は試合中、不調に苦しむ選手に「君は素晴らしい打者だ。素晴らしい調子だ。結果は出ていないけど、とにかくバットを振り続けろ」と声をかけたり、感情を出すことは必要としながらも冷静さとのバランスを見極め「ちょっと落ち着け」とジェスチャー。アドバイスをもらった選手たちは直後に躍動を見せるなど、指揮官としての手腕を発揮していました。

ナ・リーグからは他に、レッズのフランコーナ監督とフィリーズのトムソン監督が選出。ドジャースのロバーツ監督は選出とはなりませんでした。

▽2025年の最優秀監督賞・受賞候補者

【ア・リーグ】

ジョン・シュナイダー(ブルージェイズ)

スティーブン・ボート(ガーディアンズ)

ダン・ウィルソン(マリナーズ)

【ナ・リーグ】テリー・フランコーナ(レッズ)パット・マーフィー(ブリュワーズ)ロブ・トムソン(フィリーズ)