◇第50回社会人野球日本選手権大会1回戦 Honda鈴鹿1―0JR西日本（2025年11月4日 京セラD）

第50回社会人野球日本選手権大会1回戦が4日に行われ、Honda鈴鹿の井村勇介投手（28）がJR西日本との1回戦で史上2人目となる完全試合を達成した。

球数99球、9奪三振とテンポよく凡打を積み重ねた。最後は9回2死無走者で三直に抑えて快挙を達成した。

完全試合は、17年JR東日本東北・西村祐太が新日鉄住金広畑との1回戦で達成して以来8年ぶり2人目。

▼Honda鈴鹿・井村勇介 「素直にうれしい。3回が終わったところで、次の回が1番から始まるのでパーフェクトだな、と分かりました。コーナーに投げたいときにしっかり投げきれた。（完全試合達成よりも）勝てたことにホッとしました。全国で一つ勝ちたかったので。記録はラッキーという感じです。こんなに記者の方に囲まれたことないので、この状況を見てすごいな、と」

▼Honda鈴鹿・捕手の長壱成 「（井村は）同じ腕の振り、同じところから、ツーシームとチェンジアップの2種類投げているんですが、5、6キロ遅いチェンジアップが同じ軌道で来るので相手が戸惑っていたのでは。もう一つ遅いカーブも今日は有効に使えた。今日の感じなら四球はないだろうと。3球で1―2を簡単に作ってしまう。ストライク率がすごく高かった。テンポも早く、バッターに考えるスキを与えない。本来の力を発揮してくれた。普段の井村は口数少ない、淡々と投げる。メガネもしてるし、表情変わらない。いい意味で対峙しにくいピッチャーじゃないですか」

＜初回＞

空振り三振、空振り三振、三ゴロ

＜2回＞

二飛、左飛、見逃し三振

＜3回＞

見逃し三振、遊ゴロ、三ゴロ

＜4回＞

左飛、見逃し三振、遊飛

＜5回＞

左飛、遊ゴロ、二飛

＜6回＞

二ゴロ、空振り三振、空振り三振

＜7回＞

空振り三振、投ゴロ、右飛

＜8回＞

左飛、空振り三振、二ゴロ

＜9回＞

遊ゴロ、中飛、三直