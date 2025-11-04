「準備はできている」ドジャース24歳の9回裏二死満塁からのミラクルキャッチ…監督との意思疎通が完璧だった守備固め起用

左翼手のキケと交錯しながら、好捕した中堅手のパヘス(C)Getty Images

球団初の2年連続ワールドシリーズ制覇を果たしたドジャース。現地時間11月3日には、地元ロサンゼルスで優勝パレードと記念セレモニーが開催された。

ただ、ブルージェイズとの頂上決戦は苛烈を極めた。2日前に敵地トロントで行われた第7戦。1点を追う9回表の攻撃で、一死からミゲル・ロハスの起死回生のソロ本塁打で追いついたドジャースは、その裏に一死満塁と一打サヨナラ負けの大ピンチを迎えた。

ここでデーブ・ロバーツ監督は、中堅手をトミー・エドマンからアンディ・パヘスに交代。犠飛でも終戦の局面で、守備範囲が広く、強肩の24歳を守備固めで起用した。二ゴロで二死後、これが大当たりとなった。

アーニー・クレメントが山本由伸のカーブをとらえると、打球は左中間に高々と舞い上がった。左翼手の“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデスは懸命に背走。そのキケと衝突しながら、ミラクルキャッチしてみせたのがパヘスだった。

延長戦に持ち込んだドジャースは、11回に飛び出したウィル・スミスの勝ち越し弾で得たリードを、山本の“神リリーフ”で守り抜いた。米スポーツサイト『The Sporting News』は「アンディ・パヘスが人生最高のキャッチでワールドシリーズ第7戦を救う」と題した記事を掲載。「これは作り話じゃない」と切り出し、エドマンとの交代、その後の好捕をクローズアップした。