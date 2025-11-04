アイドルユニット「ve.ナース」の元メンバーで、元グラビアアイドル、タレントのあおい夏海（39）が4日、自身のインスタグラムを更新し、第1子、第2 子となる双子の男の子を出産したことを報告した。

あおいは3日、「ついに明日!! 双子爆誕!!!! ドキドキが大きくなってきた！！！楽しみすぎる」と4日に帝王切開で双子を出産することを報告。「今日は旦那さんとお母さんと面会してみんなドキドキ ソワソワ 誰もまだ想像できてない」とつづった。

「今日まで10ヶ月ずっと一緒に私のお腹の中で生きてくれた双子ちゃん 本当にありがとう 一緒に過ごしたマタニティライフは本当に幸せだったよ 一生忘れないよ 明日からはそれぞれの体で一緒に楽しく生きていこうね 2人とも元気に産まれてきてね」と記した。

そして、一夜明けた4日、ストーリーズを更新。モニタや点滴の様子などをアップし、「ご報告」として「長男2600g台」「次男2200g台」「取り急ぎ 無事に元気な双子の赤ちゃん産まれました 母子ともに元気です！」とわが子たちの写真とともに報告した。

あおいは2009年、「河井あすな」の芸名でグラビアアイドルとして芸能活動スタート。14年7月に現在の芸名に改名。23年1月末にフリーとなり、23年4月に結婚を発表し、今年7月に妊娠を発表。「実は私も妊活を2年半くらいしていましたし、去年一度、流産も経験しています」とも明かしていた。