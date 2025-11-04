高市首相が初の国会論戦…焦点の“議員定数削減”に「身を切る改革で重要課題」　憲法改正への覚悟に意気込む場面も

国会では、高市首相の所信表明演説に対する各党の代表質問が行われています。

国会記者会館から、フジテレビ政治部・若田部遥記者が中継でお伝えします。

外交イベントではひとまず好発進をきった高市首相ですが、就任後初めて臨む臨時国会は様々な「難題」が待ち受けることになります。

立憲民主党・野田代表：

自民党・日本維新の会の連立政権合意書には「1割を目標に衆議院議員を削減する」とあります。定数は数の力で強引に決める課題ではありません。

高市首相：

議員定数の削減は身を切る改革として重要な課題であり、自民党としても全力で取り組んでまいります。その上で、具体的な削減案の策定、およびその実現に向けてはできるだけ幅広い賛同を得ることが重要でございます。

臨時国会で特に焦点となるのは「議員定数削減」です。

実現できなければ、日本維新の会との連立が揺らぐ可能性があるものの、党内からは、「拙速すぎる」「まとまるはずがない」と慎重な声が噴出しています。

高市首相は、「各党各会派とも真摯な議論を重ねていきたい」と述べたものの、具体的な中身には触れず、道筋は見えていません。

世論の関心が高い物価高対策では、給付付き税額控除の導入について「野党も交え議論を進め、早期に実現を目指していく」と述べましたが、立憲民主党は、あわせて即効性のある「食料品の消費税ゼロ」などを求めていて、今後の協議が注目されます。

一方、憲法改正への覚悟を問われ、「憲法は社会の変化に応じたアップデートが必要だ」「少しでも早く国民投票が行われる環境を作っていけるよう粘り強く全力で取り組んでいく覚悟だ」と意気込む場面もありました。