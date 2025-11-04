北斗晶「たまらなく可愛くて」孫との2ショット披露「幸せ溢れてる」「メロメロ」と反響
【モデルプレス＝2025/11/04】元プロレスラーでタレントの北斗晶が11月3日、自身のInstagramを更新。孫との2ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】58歳元プロレスラー「お孫ちゃん可愛い」2ショット披露
息子夫妻が忙しかったことから「すーちゃんは、我が家でお留守番」と孫を預かったという北斗。「なんでも出来るようになって来て 言葉も色んな言葉を覚えてきて『ばーちゃん！！じーちゃん！！』もハッキリ言えるから、呼ばれるとたまらなく可愛くてね〜」と孫が愛しくて仕方がない様子を綴り、夕焼けをバックに、空を見上げる孫との2ショットを公開した。最後には「孫って…可愛いのよー」と投稿を締めくくり、ハッシュタグにも「孫バカ」と付け加えている。
この投稿に、ファンからは「幸せ溢れてる」「メロメロ」「お孫ちゃん可愛い」「優しいおばあちゃん」「癒やされる」などと反響が寄せられている。
北斗晶と夫で元プロレスラー・タレントの佐々木健介の長男・佐々木健之介は、2022年5月に女子プロレスラーの凛と結婚。2023年8月にカナダで第1子となる女児・寿々ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆北斗晶、孫と夕焼けバックに2ショット
◆北斗晶の投稿に反響
