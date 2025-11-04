滝沢眞規子「夫の大好物」入った手作り弁当公開「お昼が楽しみになる」「料理のセンスも素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/11/04】モデルの滝沢眞規子が11月4日、自身のInstagramを更新。夫の好物入り手作り弁当を公開した。
【写真】47歳3児の母モデル「夫の大好物」入り弁当公開
滝沢は「今日はささみとチーズ大葉の春まきとコーンご飯」とひじきの煮物やレンコンのきんぴらなどその他のおかずも多種詰められたボリュームたっぷりの弁当を公開。「とうもろしが夫の大好物なので、これでもか的な比率で作りましたが、今年はそろそろ最後かな その他は作り置きです」と献立について説明している。
この投稿に、ファンからは「お昼が楽しみになる」「愛情と丁寧さが溢れてる」「料理のセンスも素敵」「美味しそう」などと反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】47歳3児の母モデル「夫の大好物」入り弁当公開
◆滝沢眞規子、手作り弁当公開
滝沢は「今日はささみとチーズ大葉の春まきとコーンご飯」とひじきの煮物やレンコンのきんぴらなどその他のおかずも多種詰められたボリュームたっぷりの弁当を公開。「とうもろしが夫の大好物なので、これでもか的な比率で作りましたが、今年はそろそろ最後かな その他は作り置きです」と献立について説明している。
◆滝沢眞規子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お昼が楽しみになる」「愛情と丁寧さが溢れてる」「料理のセンスも素敵」「美味しそう」などと反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】