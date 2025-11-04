メジャー通算６９６本塁打を誇るヤンキースの伝説的ＯＢ、アレックス・ロドリゲス氏（５０）がドジャースが２連覇を達成したワールドシリーズ（ＷＳ）に最高の賛辞を送った。

「ニューヨークポスト」紙は４日、「Ａ・ロッド、ヤンキースがＷＳ制覇に最も必要なものについて驚くべき答え」との記事を配信。そのなかで同氏は「人生で最高のＷＳを見た。プレーのレベルは史上最高、まさに極上だった」とドジャースがメジャー２５年ぶりの２連覇を果たしたWSを称賛した。

だが返す刀で古巣ヤンキースに提言。「私はヤンキースを信じています。私以上にヤンキースの熱烈なファンはいません。彼らのやっていること全てを愛していると言いたいところですが。でも、彼らが正しい方向へ進んでくれることを願っていますし、そう信じています」と２００９年以来の世界一奪回を臨んだ。

ＷＳを中継した米スポーツ専門局「ＦＯＸスポーツ」の解説を務めたＡ・ロッド氏は、「ヤンキースにはとにかく安定が必要だ。１０月に好成績を収めるチームの多くを見れば、メンバーが固定されているのが分かる。私たちは２００４年にＷＳで敗退し、同じメンバーで立て直すのに５年かかった。毎年全てを入れ替えてしまうと、必要な継続性を保つのが難しくなる。継続性は優勝と同義だ」と来季９年目を迎えるブーン監督にレギュラー陣の固定を進言した。