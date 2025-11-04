元尼神インター誠子、ライブ前に作った弁当公開「料理上手で尊敬」「彩り綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/11/04】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が11月3日、自身のInstagramを更新。ライブ前に作った弁当を公開した。
【写真】36歳女性芸人「彩り綺麗で美味しそう」家庭的な手作り弁当
誠子は「単独ライブ前でもごはんつくる。私の目標です、がんばる」と記し、「鮭の南蛮漬け、厚揚げチーズの燻製醤油焼き、春菊胡桃ダレ和え、国分寺の赤米」が入った弁当に鶏手羽スープが添えられた食卓の写真を公開。料理中のフライパンや鍋の様子も披露した。
この投稿に、ファンからは「彩り綺麗で美味しそう」「栄養バランス抜群」「料理上手で尊敬」「お店レベル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆誠子、手作り弁当公開
◆誠子の投稿に反響
