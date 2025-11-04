MEGBABY、息子との頬キスショット公開「幸せな光景」「恋人みたい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/04】モデルで実業家のMEGBABYが11月3日、自身のInstagramを更新。自身の誕生日の様子を公開し、話題を呼んでいる。
同日、43回目の誕生日を迎えたMEGBABY。「愛する息子と16歳からの親友たちが祝ってくれた最高の誕生日」とつづり、息子から頬にキスをされる仲睦まじい親子ショットを披露した。また、大きなリボンがデコレーションされたケーキのキャンドルに息を吹きかける姿や祝福の手紙なども投稿している。
この投稿に、ファンからは「幸せな光景」「息子くん可愛すぎる」「恋人みたい」「愛が溢れてる」といったコメントが寄せられている。
MEGBABYは2020年10月28日、当時パートナーの三代目 J SOUL BROTHERSのELLYとの間に第1子となる男児を出産したと発表。その後、2022年7月1日にパートナーを解消したことを報告し、息子はMEGBABYと暮らしていると説明していた。（modelpress編集部）
