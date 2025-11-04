メジャー1年目でワールドシリーズ制覇の快挙！ドジャース韓国人野手キム・ヘソンの帰国日が決定

MLBデビュー1年目にしてワールドシリーズ優勝を経験したロサンゼルス・ドジャースの韓国人野手キム・ヘソンの帰国日が決まった。

《写真》キム・ヘソンと大谷翔平、シャンパンで「びしょ濡れ」

キム・ヘソンは11月6日17時35分、仁川国際空港を通じて韓国に帰国する。韓国到着後は、メジャー1年目の感想などを語る記者会見を実施する予定だ。

キム・ヘソンは今季開幕前、メジャーの名門ドジャースと3年総額1250万ドル（日本円＝約18億円）の契約を結んだ。

契約直後は懸念の声が出たのは事実だ。それもそのはず、2024年シーズンのワールドシリーズ王者だからだ。ビッグネームが数多く揃うスター軍団で、キム・ヘソンが1年目から出場機会を得ることは難しいという見方が大半だった。

実際、オープン戦では思うように結果を残せず、開幕ロースター入りを逃した。しかし、その後は傘下マイナーAAAで着実に準備を重ね、5月にチャンスを掴む。正二塁手トミー・エドマンが負傷離脱した際に、代役としてメジャー昇格を果たした。

昇格後は俊足と内外野をこなせるユーティリティさをアピール。限られた出場機会の中でも可能性を示し、ドジャースの一員としてワールドシリーズ制覇も味わった。

（写真提供＝OSEN）キム・ヘソン

ポストシーズンではほとんど出場がなかったキム・ヘソンだが、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズでは第7戦の延長11回裏に守備固めで出場。ワールドシリーズ初出場を果たすとともに、優勝決定の瞬間をグラウンド上で味わい、特別な1年目を終えた。

◇キム・ヘソン プロフィール

1999年1月27日生まれ。韓国・京畿道出身。身長178cm。韓国のプロ野球選手。ロサンゼルス・ドジャース所属。高校卒業後の2017年にネクセン・ヒーローズ（現キウム・ヒーローズ）でプロデビューし、2021〜2024年の4年連続でゴールデングラブ賞を受賞。2025年1月3日、ドジャースと3年総額1250万ドルで契約した。韓国代表では2021年東京五輪、2023年WBC、2023年杭州アジア大会、2023年アジアプロ野球チャンピオンシップなどに出場。登場曲は自身の名前「ヘソン」にちなんで、アニメ『BLEACH』のエンディング曲で知られる歌手ユンナの人気曲『ほうき星』韓国語版の『ヘソン（彗星）』。