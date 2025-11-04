女子ゴルフで日米両ツアーを兼ねるＴＯＴＯジャパンクラシックは６日から４日間、滋賀・瀬田ＧＣ（６６１６ヤード、パー７２）で行われる。第１、２ラウンドの組み合わせが４日に発表され、米ツアー２週連続優勝を狙う山下美夢有（花王）は米ツアー１１勝のミンジ・リー（オーストラリア）、国内メルセデス・ランク１位の佐久間朱莉（大東建託）と同組となった。

２４年大会覇者の竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は、ジュリア・ロペス・ラミレス（スペイン）、神谷そら（郵船ロジスティクス）とのペアリング。岩井明愛（あきえ、ホンダ）は桑木志帆（大和ハウス工業）、菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）と同組でプレーする。

前週の樋口久子・三菱電機レディスで初優勝した仲村果乃（プレナス）は、アディティ・アショク（インド）、ジェマ・ドライバーグ（スコットランド）と同組。米ツアー１２勝のアリヤ・ジュタヌガーン（タイ）はイ・ジョンウン５（韓国）、内田ことこ（加賀電子）との組み合わせとなった。

今大会の賞金総額は２１０万ドル（約３億２３４０万円）、優勝賞金は３１万５０００ドル（約４８５１万円）。全米女子プロゴルフ協会所属選手は勝みなみ（明治安田）、畑岡奈紗（アビームコンサルティング）、岩井千怜（ちさと、ホンダ）、吉田優利（エプソン）、馬場咲希（サントリー）ら日本勢９人を含めた４３人、日本女子プロゴルフ協会所属の３５人の計７８人が出場し、予選カットなしで行われる。