

『協議会選出部門』でベストジーニストを受賞し笑顔のKōki,

俳優・モデルのKōki,が4日、都内で開催された『第42回ベストジーニスト2025 』発表会に登壇。『協議会選出部門』で受賞した。

【写真】Kōki,『第42回ベストジーニスト2025 』発表会の模様

ジーンズ協議会は、“最もジーンズが似合う有名人”を決定する『第42回ベストジーニスト2025』の授賞式を2025年11月4日に開催。「ベストジーニスト」は、『一般選出部門』『協議会選出部門』『次世代部門』の3つの部門があり、各部門ごとに、毎年選出・表彰される。

『協議会選出部門』は、ジーンズが似合うだけでなく、「ベストジーニスト」のキーメッセージ「Keep on your Jeans Spirits」壮大な夢を追い、希望を絶対に失わない不屈の精神のもとに活躍されていることが選考基準となっている。

この賞を受賞したKōki,は、「この賞をいただけてとても光栄です。私のスタイル、レッグの中でマストアイテムの一つなので、この賞をいただけることをとても嬉しく思います」と喜びを口にした。

報道陣から「家族からの祝福は？」と問われると、「ありました」と回答。さらに、父である木村拓哉が過去に同賞を受賞した際の話題に触れ、今回自身が登壇するにあたり「（父の）受賞した時の格好を調べた」ことを告白。「やっぱりかっこいいな。似合うなと思いました」と、レジェンドの受賞スタイルへのリスペクトと愛を覗かせた。

SNS調査による投票形式によって決定する『一般選出部門』では男性は目黒蓮が2年連続受賞。女性は今田美桜が初めて受賞した。『協議会選出部門』ではKōki,、みなみかわ、松本若菜、HANAが、『協議会選出部門 特別貢献賞』では花江夏樹が、『次世代部門』では猪又湊哉選手、紺野彩夏が選ばれた。

さらに、長きにわたり世界中の人々に夢と冒険を届け、世代を超えて愛され続けており、個性豊かなポケモンたちが織りなす物語は、国や言語の壁を越え、多くの人々をつなぐ架け橋となっているとして『協議会選出部門 特別貢献賞』に株式会社ポケモン／株式会社ポケモンセンターが選出された。