俳優の坂口憲二が４日、ＭＢＳが１１月に中継する、日本で開催される唯一のアメリカ女子ツアー公式イベント「ＴＯＴＯジャパンクラシック」（１１月８、９日＝ＭＢＳ／ＴＢＳ系全国ネット）と、男子ゴルフ「ダンロップフェニックストーナメント」（１１月２２、２３日＝ＭＢＳ／ＴＢＳ系２４局ネット）の応援アンバサダーに就任した。

坂口は高校時代ゴルフ部に所属し、以来ゴルフ歴３０年を超え、今でもスコア８０台でプレーする実力の持ち主。スペシャルリポーターとして現地から生出演し、間近で選手たちのプレーの迫力を伝える。応援アンバサダー就任に坂口は「ゴルフは男女年齢関係なく誰もが楽しめるスポーツです。その頂点にいるトッププロ達の熱い戦いを現地からお伝えして、多くの方々にゴルフの魅力を感じてもらえるよう頑張ります！」と同局を通じ意欲を語った。

また、両大会のナビ番組にも出演が決定。「開幕！ＴＯＴＯジャパンクラシック 坂口憲二 ゴルフの話」（１１月８日・前５時４５分＝関西ローカル）、「開幕！ダンロップフェニックス 坂口憲二 ゴルフの話」（１１月２２日・前５時４５分＝関西ローカル）で、実際にコースでの華麗なプレーを披露する。