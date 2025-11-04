5分で完成するのに「めちゃくちゃ腸にいいスープ」教えます。コクうま〜でお腹も体もあったまる
わかめといえば、海藻類の代表ですよね。普段、どのように活用されていますか？「味噌汁の具にしか使っていない！」という方も多いのではないでしょうか。でも、それは非常にもったいないのです！
実はわかめは、ただ海藻というだけではなく、スーパーフード級の効果を秘めています！ 今回は、わかめに隠された驚きのパワーと、その効果を最大限に引き出す最強の腸活スープをご紹介します。研究結果を基に詳しくお伝えするので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね！
◆わかめの「ネバネバ成分」がスゴすぎる理由
わかめを水で戻した時、独特の「ぬめり」や「とろみ」が出てきますよね。あのネバネバの正体が、腸内環境を整えるキーマンである「フコイダン」という水溶性食物繊維なんです！ このフコイダン、私たちの腸内ですごく嬉しい仕事をしてくれます。
実際に、健康な人を対象にした日本の研究では、1日にたった4gの乾燥わかめを2週間食べ続けただけで、腸内の代表的な善玉菌であるビフィズス菌（Bifidobacterium longum）の割合が増えたのです！（※）
しかも、1日たった4gと少量にも関わらず、なんと約2.3倍もビフィズス菌が増加したという結果が報告されています。他にもビフィズス菌を増やす食材はありますが、少量で良いのは嬉しいですよね。
ビフィズス菌が増えると「短鎖脂肪酸（たんさしぼうさん）」という、私たちの健康に欠かせない物質を作り出してくれます。
＜短鎖脂肪酸の働き＞
・腸のエネルギー源になる
・腸のバリア機能を高める
・全身の炎症を抑える
わかめを食べることは、ただお通じを良くするだけじゃなく、腸内環境を整えて内側から体を元気にしてくれることに繋がるんですね！
◆ダイエットの味方！ 食後の血糖値スパイクを防ぐ効果
「お腹いっぱい食べた後に、急に眠くなる……」「甘いものが無性に食べたくなる……」そんな経験ありませんか？ もしかしたら「血糖値スパイク」が原因かもしれません。
血糖値スパイクとは、食後に血糖値が急上昇・急降下すること。これが繰り返されると、血管を傷つけたり、余った糖が脂肪として体に蓄えられやすくなったりと、ダイエットにも健康にも良くないんです……。
しかし、ここでもわかめが大活躍します！ わかめに豊富な水溶性食物繊維は、糖の吸収を穏やかにして、食後の血糖値の急上昇を抑えてくれる効果があるのです。
ある研究では、200gの白米だけを食べた時と、白米にたった4gのわかめを加えて食べた時を比較したところ、わかめを加えた方が食後の血糖値の上昇が有意に抑えられた、という結果が出ています（※）。
食事と一緒に、今回ご紹介する腸活わかめスープを飲むことで、食後の血糖値コントロールにも役立ちますよ！
ここからは、腸活わかめスープの材料と作り方、おすすめの飲み方をお伝えしますね！
◆5分で完成！ コクうま腸活わかめスープ
＜材料＞
乾燥わかめ……4g（大さじ1くらい）
かつお節……3g（小分け1袋）
A｜水……300ml
A｜塩麹……小さじ2（または鶏がらスープの素小さじ1）
A｜ごま油、炒りごま……お好きなだけ
◆＜作り方＞
フライパンや小さめの鍋に、油は引かずにかつお節だけを入れて弱火で乾煎りします。ここで香りを引き出すのが、美味しさの最大のポイント！
かつお節から香ばしい匂いがしてきたら、Aの材料と乾燥わかめを全て入れます。
沸騰してわかめが戻ったら、火を止める直前にごま油と炒りごまを回しかけて完成です！
最後に水溶き片栗粉（水大さじ1、片栗粉小さじ1）を加えれば、とろみがついて冷めにくく、満足感もアップします。
さらに栄養満点にしたい時は、溶き卵を回し入れるのもおすすめです。お豆腐を崩し入れたりするのも良いですよ！
◆わかめを上手に活用！ 腸内環境と血糖値を整える腸活スープ
今回は、わかめの効果とおすすめの腸活スープをご紹介しました。ちなみに、わかめに含まれる「フコキサンチン」という色素成分には、抗肥満作用があります！ なので、腸活＆ダイエットにもおすすめですよ。
また、普段わかめを水戻しする時、戻し汁を捨てていませんか？ あの汁には、今回お伝えしたフコイダンなどの水溶性の栄養素が溶け出しているので、スープや煮物に活用しましょう！
ぜひ、夕食の献立の1つとして作ってみてくださいね！
（※）Eric Wei Chiang Chan「The Health-Promoting Properties of Seaweeds: Clinical Evidence based on Wakame and Kombu」（2023）
＜文・料理写真／腸活の研究家ざっきー＞
【腸活の研究家ざっきー】
腸活の研究家。「健康と体作りを後回しにしない」をモットーに、フォロワー11万人のInstagramでは、論文を元にした腸活情報や腸が整うレシピを発信中。Instagram:@zakii312、Twitter:@chokatu_zakii
