六平直政、“お笑い芸人目指す息子”との2ショット「幻の親子ショット」「満面の笑みで素敵ですね
俳優の六平直政が、4日に更新されたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜 後10：00）の公式Xに登場。劇中で親子役を演じた川合諒との貴重なツーショットを公開した。
【写真】「満面の笑みで素敵」“お笑い芸人目指す息子”と2ショットを公開した六平直政
本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ剛）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
3日放送の第4話に登場した六平と川合。物語では、海斗（塩野瑛久）、ゆずは（八木莉可子）、碧（小澤竜心）の3人が、親の反対を押し切り、お笑い芸人を目指していたが、事故で亡くなった稲葉大輔（川合）の部屋の遺品整理を行うことに。故郷の小学校で校長をしていたという厳格な父・稲葉博貴（六平）は息子を失った悲しみが怒りとなってしまい、遺品整理チームにぶつけられる。
Xでは「稲葉大輔の父を演じた#六平直政さんと#草なぎ剛さんの2ショット！」のほか、「稲葉大輔役の#川合諒さんとの親子ショットも…！」とつづり、劇中では死に別れてしまい、対面することがなかった大輔と博貴の“親子2ショット”をアップした。
この投稿に「現場では幻の親子ショットと剛くんとの打ち解けたツーショットありがとうございました」「川合さんと写る六平さんの笑顔、満面の笑みで素敵ですね」「六平さんの笑顔サイコーですね」といったコメントが寄せられた。
なお、ドラマ第4話がTVerで見逃し配信中。10日午後10時終了予定。
※草なぎ剛の「なぎ」は、正しくは弓ヘンに前の旧字の下に刀
【写真】「満面の笑みで素敵」“お笑い芸人目指す息子”と2ショットを公開した六平直政
本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ剛）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
Xでは「稲葉大輔の父を演じた#六平直政さんと#草なぎ剛さんの2ショット！」のほか、「稲葉大輔役の#川合諒さんとの親子ショットも…！」とつづり、劇中では死に別れてしまい、対面することがなかった大輔と博貴の“親子2ショット”をアップした。
この投稿に「現場では幻の親子ショットと剛くんとの打ち解けたツーショットありがとうございました」「川合さんと写る六平さんの笑顔、満面の笑みで素敵ですね」「六平さんの笑顔サイコーですね」といったコメントが寄せられた。
なお、ドラマ第4話がTVerで見逃し配信中。10日午後10時終了予定。
※草なぎ剛の「なぎ」は、正しくは弓ヘンに前の旧字の下に刀