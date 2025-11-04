杉本哲太、「組長と若頭」ジェシーとの“仲良し”2ショット披露に反響「本当の親子みたい」「心を許してとてもリラックスしてるように見えます」
俳優の杉本哲太（60）が2日、自身のインスタグラムを更新。今年3月に公開された映画『お嬢と番犬くん』でも共演したSixTONESのジェシー（29）との“仲良し”2ショットを披露した。
【写真】「本当の親子みたい」杉本哲太＆ジェシーの“仲良し”２ショット
杉本は「ワインレッドな2人 @jesse_essej_0611」のコメントとともに、顔を寄せ合いリラックスした表情を見せる1枚の自撮り2ショットをアップした。
この投稿にファンからは「本当の親子みたい」「ジェシー君が心を許してとてもリラックスしてるように見えます。哲太さんありがとうございます」「お二人の優しい笑顔が素敵です 優しく包んでくださっている哲太さんと可愛らしいジェシーさんに癒されています」「2人がいい時間を過ごしてるのが分かる素敵な写真ですね。これからもジェシーを宜しくお願いします」「杉本さんもジェシー君もとっても可愛らしい笑顔」などの反響が寄せられている。
