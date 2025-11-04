沢村一樹、同じ研音所属・豪華俳優陣とのプライベートショットが話題「全員男前！」「皆さん見事に真っ白ですね」
俳優の沢村一樹（58）が2日、自身のインスタグラムを更新。同じ事務所・研音に所属する豪華俳優陣とのゴルフを楽しむ3ショットを公開した。
【写真】「 豪華＆イケメンの集い」沢村一樹＆反町隆史＆山崎育三郎の3ショット
沢村は「全員白着てます・笑！」とつづり、反町隆史（51）と一緒にゴルフカートに乗り、その隣で山崎育三郎（39）がグッドポーズをした3ショットをアップ。3人とも全身ホワイトコーデで、一層華やかさが際立つ、贅沢な一枚に仕上がっている。
一線級の俳優たちによるプライベートショットに、原沙知絵が「みなさんかっこよすぎ」、ものまね芸人のJPが「画面の力が凄すぎます」と反応したほか、ファンからは「皆さん見事に真っ白ですね」「全員男前！」「全員イケメンすぎてしんどい」「 豪華＆イケメンの集い」などの反響が集まっていた。
【写真】「 豪華＆イケメンの集い」沢村一樹＆反町隆史＆山崎育三郎の3ショット
沢村は「全員白着てます・笑！」とつづり、反町隆史（51）と一緒にゴルフカートに乗り、その隣で山崎育三郎（39）がグッドポーズをした3ショットをアップ。3人とも全身ホワイトコーデで、一層華やかさが際立つ、贅沢な一枚に仕上がっている。
一線級の俳優たちによるプライベートショットに、原沙知絵が「みなさんかっこよすぎ」、ものまね芸人のJPが「画面の力が凄すぎます」と反応したほか、ファンからは「皆さん見事に真っ白ですね」「全員男前！」「全員イケメンすぎてしんどい」「 豪華＆イケメンの集い」などの反響が集まっていた。