元AAA・伊藤千晃、8歳長男が空手で人生初優勝 親子2ショット添え報告「えー！すっごい!!!」 浦田直也も祝福
AAAの元メンバーでタレント・モデルの伊藤千晃（38）が4日、自身のインスタグラムを更新。「息子、ついに空手人生で初めての優勝をいただきました!!」と書き出し、親子2ショットとともにうれしい報告をした。
【写真】うれしそうにほほ笑む伊藤千晃と長男の親子2ショット
伊藤は「３人チームの団体戦で先鋒を担当し、先輩たちに支えられながら掴んだ一位 毎回、毎回、一回戦負けで顔を真っ赤にしながら悔しくて泣いてた頃もあったけど、本人なりに空手と向き合って、努力を重ねてきた日々が結果に繋がるようになってきたね 小さな背中が一歩づつ、大きくなっていくのを感じた日でした おめでとう」と長男（8）の頑張りを称え、祝福。
「空手道大会」の文字を背景に、空手着をまとった長男を抱きうれしそうな笑みを浮かべる親子2ショットを披露した。
うれしい報告に、AAAの元メンバー・浦田直也（42）が「めでたい なにごとも諦めちゃいかんね」と反応したほか、ファンからは「えー！すっごい!!!私も嬉しいおめでとうございます息子っち」「やばい泣ける」「子どもの成長は凄まじいなぁ」などと祝福するコメントが寄せられている。
