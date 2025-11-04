ドジャースがワールドシリーズ連覇！「彼らがいたから優勝できた」日本人3選手を称える声 優勝セレモニーで佐々木朗希投手の“お祝い”も
メジャーリーグ、ワールドシリーズで連覇を果たしたドジャース。優勝パレードが行われ、ロサンゼルスの街は歓喜に沸きました。
記者
「沿道がドジャーブルーに染まる中、選手たちを乗せたバスがやって来ました！大きな歓声があがります」
球団史上初の連覇を祝福しようと、去年に続き沿道には多くのファンが詰めかけ、ロサンゼルスのダウンタウンは一時、ドジャーブルーに染まりました。
バスが近づいてくるとファンからは歓声が沸き起こり、選手たちと連覇の喜びを分かち合っていました。
大谷翔平 選手
「もちろん試合で勝つのも素晴らしいですし、パレードでみんなと喜べるのが素晴らしい経験」
ファンからは大谷選手はもちろん、3人の日本人選手の活躍を称える声が聞かれました。
ドジャースのファン
「選手たちはリラックスしていて、これまでの努力や勝利をかみしめているようでした」
「彼（山本）がほとんどチームを支えていた。MVPに選ばれるだけの理由がある！GO ドジャース！」
「好きな選手は山本です」
「山本選手、大谷選手、佐々木選手は最高！彼らがいたから優勝できました」
そして、満員のドジャースタジアムで行われたセレモニー。この日、誕生日を迎えた佐々木朗希投手をチームメイトが祝福しました。大谷選手は英語でスピーチ。
大谷翔平 選手
「来年またもうひとつ優勝リングを手に入れる準備はできています」
シリーズMVPの山本由伸投手も。
山本由伸 投手
「チームメートのみんなありがとう。コーチや素敵なスタッフのみんな、全てのファンに感謝します。みんなで成し遂げました！ドジャースを愛しています！ロサンゼルスが大好きです！」
大活躍だった山本投手は、最優秀投手に贈られるサイ・ヤング賞の候補にも選ばれています。