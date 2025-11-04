メジャーリーグ、ワールドシリーズで連覇を果たしたドジャース。優勝パレードが行われ、ロサンゼルスの街は歓喜に沸きました。

記者

「沿道がドジャーブルーに染まる中、選手たちを乗せたバスがやって来ました！大きな歓声があがります」

球団史上初の連覇を祝福しようと、去年に続き沿道には多くのファンが詰めかけ、ロサンゼルスのダウンタウンは一時、ドジャーブルーに染まりました。

バスが近づいてくるとファンからは歓声が沸き起こり、選手たちと連覇の喜びを分かち合っていました。

大谷翔平 選手

「もちろん試合で勝つのも素晴らしいですし、パレードでみんなと喜べるのが素晴らしい経験」

ファンからは大谷選手はもちろん、3人の日本人選手の活躍を称える声が聞かれました。

ドジャースのファン

「選手たちはリラックスしていて、これまでの努力や勝利をかみしめているようでした」

「彼（山本）がほとんどチームを支えていた。MVPに選ばれるだけの理由がある！GO ドジャース！」

「好きな選手は山本です」

「山本選手、大谷選手、佐々木選手は最高！彼らがいたから優勝できました」

そして、満員のドジャースタジアムで行われたセレモニー。この日、誕生日を迎えた佐々木朗希投手をチームメイトが祝福しました。大谷選手は英語でスピーチ。

大谷翔平 選手

「来年またもうひとつ優勝リングを手に入れる準備はできています」

シリーズMVPの山本由伸投手も。

山本由伸 投手

「チームメートのみんなありがとう。コーチや素敵なスタッフのみんな、全てのファンに感謝します。みんなで成し遂げました！ドジャースを愛しています！ロサンゼルスが大好きです！」

大活躍だった山本投手は、最優秀投手に贈られるサイ・ヤング賞の候補にも選ばれています。