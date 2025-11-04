広島は４日、２０２６年度のコーチングスタッフを発表した。

今季まで２軍で打撃コーチを務めていた新井良太コーチが１軍打撃コーチに配置転換となる。来季は実兄の新井貴浩監督をこれまでより近くで支えていくことになる。

今季１軍打撃コーチを務めた朝山東洋コーチは野手育成コーチとなる。さらに今季は３軍投手コーチ兼アナリストだった野村祐輔氏コーチが２軍投手コーチとなり、背番号も「９２」から「８７」に変更になった。

来季は新井政権４年目となり、２年連続Ｂクラスからの巻き返しを図る。２６年度の広島のコーチングスタッフは以下の通り。

【１軍】

監督・新井貴浩

ヘッドコーチ・藤井彰人

打撃チーフ・福地寿樹

打撃コーチ・新井良太

内野守備走塁コーチ・小窪哲也

外野守備走塁コーチ・赤松真人

投手チーフ・菊地原毅

投手コーチ・石井弘寿

バッテリーコーチ・石原慶幸

【２軍】

監督・高信二

チーフ兼バッテリーコーチ・倉義和

打撃コーチ・東出輝裕

打撃コーチ・迎祐一郎

内野守備走塁コーチ・三好匠

外野守備走塁コーチ・広瀬純

投手コーチ・永川勝浩

投手コーチ・野村祐輔

【３軍】

統括兼大野寮長・畝龍実

野手育成コーチ・朝山東洋

投手コーチ兼育成強化担当・小林幹英