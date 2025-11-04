1歳の双子ちゃん、ワンちゃんのお散歩に挑戦！愛犬と女の子の『初めてのお散歩』がInstagramで話題となりました。動画に出てくるのは、1歳の双子の女の子ゆーちゃんとまーちゃん、そしてふたりの”お姉ちゃん的存在”、柴犬のむぎちゃんです。微笑ましいお散歩の様子に、パパが『納得いかない』とつぶやく理由とは…？



【動画】普段は”拒否柴”のはずが…？ 1歳双子ちゃんと初めてのお散歩

生まれたときから一緒に過ごしてきた、むぎちゃんと双子のゆーちゃん、まーちゃん。公園に遊びに来たある日、ゆーちゃんが初めてのお散歩に挑戦することに…！手前にむぎちゃんと、リードを握るゆーちゃん。後ろの方には、ひとり遊びをしているまーちゃんが映っています。



ゆーちゃんがゆっくりと歩き始めると、ゆーちゃんの歩幅に合わせて、ゆっくりと隣を歩くむぎちゃん。リードの長さに配慮して歩いているかのようなむぎちゃんの姿は、まさに優しいお姉ちゃん。「成長が…涙腺に……」と、ふたりの成長に感動するママ。



上手にお散歩をするゆーちゃんとむぎちゃんの様子に、『だけどちょっと納得いかないのは…』と動画は続きます。そして、『普段がコレだから。』と大きくテロップが示され、映し出されたのは、リードを引っ張られながらも歩くことを完全に拒否している、”拒否柴”むぎちゃんの姿……！



普段のお散歩で、歩くことを拒否され苦戦しているパパは、ゆーちゃんとの微笑ましい散歩に「うーん…この”素直散歩”にちょっと納得いっていないなぁ」……！パパには甘えて、ワガママ全開。ちゃんと相手を見てお散歩をする、とても賢いむぎちゃんでした。



動画を投稿したママ（＠shiba_mugista）に話を聞きました。



ーーゆーちゃんは、初めてのお散歩を楽しんでいましたか？



「むぎが一緒に歩いてくれることが、とても嬉しそうな様子でした。しばらく気ままに歩き、時折『むぎちゃんおいでー』とお姉さんのように語りかけていました（笑）」



ーーママから見たむぎちゃんと双子ちゃんは、どのような関係性でしょうか？



「以前は、双子の様子をむぎが静かに見守っているような関係性でした。現在は、双子が歩けるようになってパワーが出てきています。むぎは急に抱きつかれたり、大きい声に驚かされたりで、落ち着かないようです……（笑）。



そのような状況にも関わらず、テレビを見るふたりにそっと寄り添ったり、髪を乾かされている双子の様子を見にきたり、むぎはいつでも姉のような優しさを見せてくれています。そんなむぎにようやく、『むぎちゃんかわいい！むぎちゃんだいしゅき！』と言えるようになってきた双子です」



ーー“拒否柴”をされてしまうパパとむぎちゃんは？



「拒否柴をしていても、むぎはパパのことが大好きです！推測ですが、パパに1番従うし、甘える気がします。拒否柴は、甘え方の一種なのかもしれません（笑）。 ちなみに、拒否柴は私のときもします。これも推測ですが、『このポーズをすれば誰か人が構ってくれる』と学習している気がします…。誰にでも甘えたがる子なので（笑）」



ーー双子ちゃんとむぎちゃん、どのような家族になってほしいですか？



「前述の通り、むぎは人が大好きで、寄り添ったり甘えたり、素直にそれを伝えてくれる『愛しさの塊』のような子です。娘もそれを見て、素直で誰にでも愛される子に成長してくれると信じています。双子とむぎがお互いを信頼し合いながら、まるで三つ子のようにこれからも仲良く過ごして欲しいと思います」



むぎちゃんの優しさが伝わる、初めてのお散歩の様子に多くのコメントが寄せられました。



「むぎちゃんは、自分がお姉ちゃんってこと分かってますね！無理やり引っ張ったりせず、合わせて歩くのスゴイ♡」

「むぎちゃん、優しいね！パパさんと散歩のときは、我が道を行く状態なのに（笑）」

「むにぃぃぃぃってするむぎちゃん大好きなんだけど、これはちょっと可愛い世界すぎて…！泣きそう」

「むぎちゃん、“拒否柴”しなかったのね。偉い偉い！」

「上手にできてるね♡むぎちゃんも、人を見てるのかなぁ〜」



Instagram（＠shiba_mugista）では、愛情をたっぷり受けて育つ双子ちゃんとむぎちゃんの、微笑ましく仲睦まじい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）