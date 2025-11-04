今夏の甲子園で力投した沖縄尚学・新垣有絃

写真拡大

　日本高校野球連盟は4日、2025年日台高校野球国際親善試合の九州地区選抜チームのスタッフ、選手を発表した。

　親善試合は日本と台湾の高校生が野球を通じて野球の技術、知識だけなく親睦を深めてさらなる成長の機会とすることを目的に今年からスタート。2年に1度の交流を行う予定で、初回となる今年は北海道地区と九州地区の選抜チームを派遣する。九州地区からは選手20人が選抜され12月下旬に台湾で3試合を行う予定。

　九州地区の選手団は全員が2年生で、今夏の甲子園で優勝した沖縄尚学の右腕新垣有絃、今秋の九州大会で8強入りした長崎西の熊寛生ら投手が7人。九州大会で優勝した九州国際大付（福岡）からは城野慶太捕手と牟禮翔外野手が選出。夏の甲子園に出場した明豊（大分）の藤翔琉内野手や、東海大熊本星翔の福島陽奈汰内野手らも選抜入りしている。

　監督は海星（長崎）の加藤慶二監督。東海大熊本星翔の野仲義高監督、明豊の川崎絢平監督、神村学園（鹿児島）の小田大介監督がコーチを務める。

【九州地区選抜チーム】
＜投手＞
田中　皐晴（日南学園）
新垣　有絃（沖縄尚学）
宮城　　介（柳ケ浦）
斉藤遼汰郎（有明）
鰐川　隆生（海星）
熊　　寛生（長崎西）
波多江遼音（福岡大大濠）

＜捕手＞
河野　虎我（宮崎日大）
岩村日向太（唐津商）
城野　慶太（九州国際大付）

＜内野手＞
平岡　慶真（福岡大大濠）
井藤　啓稀（熊本工）
長山　武蔵（日本ウェルネス）
藤　　翔琉（明豊）
高田　瑛大（都城）
竹下　慶信（龍谷）
福島陽奈汰（東海大熊本星翔）

＜外野手＞
田中　翔太（神村学園）
牟禮　　翔（九州国際大付）
梶山　侑孜（神村学園）