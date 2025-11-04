名前にちなんだ芋焼酎「茜霧島」の樽を

昨年4月に一般男性との結婚を公表したモデルで女優の堀田茜(33)が結婚祝いの狄茲紛棲笋雖瓩鯣簣し、話題になっている。

「夢だった白無垢で茜霧島の鏡割り」とインスタグラムに書き込み、霧島酒造(宮崎県)の芋焼酎「茜霧島」の樽で結婚祝いの鏡割りをしたショットをアップ。

豪華な白無垢、大胆にデコルテをあらわにした白いウェディングドレス姿も公開し、「沢山の方の協力のおかげで最高の一日になりました。感謝の気持ちでいっぱいです」などとつづっている。

この投稿にフォロワーからは「茜霧島とは洒落てますね」「好きな酒に綺麗な貴女 最高」「出川ガールの中で一番綺麗」「出川ガールが幸せになるの、嬉しい」「イってQで結婚祝いのアクティビティツアー期待」などの声が寄せられている。 堀田は、ファッション誌「CanCam」(小学館)の元専属モデル。2015年から「世界の果てまでイッテQ!」(日本テレビ)の「出川ガールズ」として出演し人気に。ドラマや映画への出演も重ねており、女優としても活躍している。24年4月に一般男性との結婚を明らかにしていた。