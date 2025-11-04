伊藤愛華、ジ・ユアイが首位発進 神谷ひな、松原柊亜らも好スタート【JLPGA最終プロテスト】
＜JLPGA最終プロテスト 初日◇4日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 （岡山県）◇6464ヤード・パー72＞日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の最終プロテストは、第1ラウンドが終了した。106人が出場し、4日間72ホールのストロークプレーで行われ、上位20位タイまでが合格。トップ合格者にはQTファイナルステージの出場資格が付与される。
【写真】プロテスト合格直後…19歳の渋野日向子さんが初々しい
18歳の伊藤愛華（埼玉栄高3年）と日中共催の下部ツアーで優勝したジ・ユアイ（中国）が、6アンダー・首位発進を切った。5アンダー・3位に松原柊亜。4アンダー・4位タイには横山翔亜（とあ）、日本ゴルフ協会（JGA）ナショナルチームの藤本愛菜が並んだ。神谷そらの妹・ひな、「日本女子アマ」覇者・中澤瑠菜らが2アンダー・7位タイに続いている。荒木優奈の妹・七海は1オーバー・45位タイ。「日本ジュニア選手権（女子15歳〜17歳の部）」覇者の吉眞夏（マーナ）、「日本女子学生」覇者の佐々木史奈、米下部エプソン・ツアーを主戦場にする谷田侑里香は2オーバー・53位タイにつけている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最終プロテスト 初日リーダーボード
