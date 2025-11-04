仲里依紗「夢が叶った瞬間」を両親＆妹＆長男と満喫 家族5ショットに祝福の声「みんな幸せそうでステキ」「カッコよすぎ!!」
俳優の仲里依紗（36）が1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「緊急警報です！私の夢が叶いました」とうれしそうに渋谷・109に自身の広告が掲載されたことを報告し、両親らとの家族5ショットを公開した。
【動画】「仲家最高です!!」仲里依紗＆両親＆妹＆長男とのファミリーショット
仲は「夢が叶った動画36歳ハッピーバースデーと同時に109の広告に載ることができてまじでぶちアゲでパパママトカゲくん連れて渋谷行ったけどパパとれいちゃんいると外国人の観光客風になってて草」と題した動画で、広告が掲載されたことを明かし、両親、妹、長男（12）とともに渋谷まで見に行く様子を紹介している。
動画では、109のショップ店員になることが夢だったと話し、夢は叶わなかったが広告が掲げられることに、うれしさが全身からにじみ出ていた。
妹と渋谷スクランブル交差点を歩き、街路樹越しに見えた自身が写る広告に「私って言いたい」と満面の笑み。両親と長男も合流し「夢が叶った瞬間を家族で満喫」と、広告を入れて家族5ショットを撮影し、母親から「やったね」と声をかけられるなどほほ笑ましい様子を見せている。
続けて「ママが109に飾られてトカゲ君も大喜び」とトカゲくんこと長男も母親の活躍にうれしそうな様子を見せ、広告を入れて親子2ショットを撮影。両親も広告とともに夫婦ショットを撮影しており、わが子の活躍にうれしさを隠しきれない様子がうかがえた。
この動画にファンからは「夢叶えるのカッコよすぎ!!」「109の前で家族写真 みんな幸せそうでステキ」「渋谷の守り神かっこよすぎる」「仲家最高です!!!!」などのコメントが集まっている。
【動画】「仲家最高です!!」仲里依紗＆両親＆妹＆長男とのファミリーショット
仲は「夢が叶った動画36歳ハッピーバースデーと同時に109の広告に載ることができてまじでぶちアゲでパパママトカゲくん連れて渋谷行ったけどパパとれいちゃんいると外国人の観光客風になってて草」と題した動画で、広告が掲載されたことを明かし、両親、妹、長男（12）とともに渋谷まで見に行く様子を紹介している。
妹と渋谷スクランブル交差点を歩き、街路樹越しに見えた自身が写る広告に「私って言いたい」と満面の笑み。両親と長男も合流し「夢が叶った瞬間を家族で満喫」と、広告を入れて家族5ショットを撮影し、母親から「やったね」と声をかけられるなどほほ笑ましい様子を見せている。
続けて「ママが109に飾られてトカゲ君も大喜び」とトカゲくんこと長男も母親の活躍にうれしそうな様子を見せ、広告を入れて親子2ショットを撮影。両親も広告とともに夫婦ショットを撮影しており、わが子の活躍にうれしさを隠しきれない様子がうかがえた。
この動画にファンからは「夢叶えるのカッコよすぎ!!」「109の前で家族写真 みんな幸せそうでステキ」「渋谷の守り神かっこよすぎる」「仲家最高です!!!!」などのコメントが集まっている。