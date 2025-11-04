元中日監督の落合博満氏（71）が3日に放送された日本テレビの2時間特番「くりぃむしちゅーのTHE★レジェンド」（後9・00）にゲスト出演。マネジャー役として収録に付き添っていた長男の声優・落合福嗣（38）に隠していたことを暴露され、赤面する場面があった。

オンエアでドジャース・大谷翔平投手（31）について聞かれ、「彼は何をやってももう驚かない。その次元の選手ですよ」と改めて絶賛し「ファンですよ」「（サインも）できたらほしいなと思いますよ」「記念切手とか本とかなんか出しましたよね。あれ、買いましたもん」と熱烈ファンであることを笑顔で明かしていた元3冠王。

その後、今年6月に89歳で亡くなった長嶋茂雄さんについて「テレビ初めて見たころから凄い人がいるなっていうのが第一印象」「あの派手さ。憧れたようなもんですね」とし、仕事をさぼってミスターの引退試合を見に行ったほどのファンだという事実についても「はい、そうです」と笑顔で認めた。

そして、番組MCを務めるお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）が「さっき10分休憩あったじゃないですか。落合さんの息子さん、福嗣さん。今日マネジャーさん的な立場でいらしてるんですよ。で、聞いたらね。“うちの親父は大谷選手の写真集も持ってるし、保存用の写真集も持ってるんだ”って」と同じ写真集を観賞用と保存用に2冊持っていると聞いたとぶっちゃけ。

さらに「“俺の名前入りで、大谷、サインくんねぇかなぁ…”って言ってる、と」と福嗣から聞いた話を発表した上田に「さっき、ここは隠してましたよね？落合さん。写真集お持ちなんですか？」と尋ねられると、落合氏は「はい、持ってます」と頬を赤らめていた。