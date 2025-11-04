こころネット、上期経常が38％増益で着地・7-9月期も80％増益

こころネット <6060> [東証Ｓ] が11月4日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比38.1％増の4.1億円に拡大したが、通期計画の9.6億円に対する進捗率は43.0％にとどまり、5年平均の50.4％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比18.4％増の5.4億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比79.7％増の2.6億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.1％→9.4％に大幅改善した。



株探ニュース

