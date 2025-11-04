新日本プロレスは４日、東京・港区で来年１・４東京ドームの対戦カード発表記者会見を開き、同大会でデビューするウルフ・アロンと、対戦相手の「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＥＶＩＬが登場した。

すでに１０月１４日に両者の対戦を発表。ウルフは「６月からの４ヶ月間、そしてこれからの２ヶ月間の半年、僕自身が培ってきたプロレスの技術、体力、そして僕のプロレスに対する思い、全てをぶつけ勝利したいと思っています」と意気込んだ。

対戦相手のＥＶＩＬはＮＥＶＥＲ無差別級王座のベルトを持参。するといきなりポケットから缶スプレーを取り出して、ベルトを金色に塗りたくり「見ろ、これが金メダルだ。この俺がプロレス界の金メダリスト、ＮＥＶＥＲ無差別級王者のキングオブダークネス・ＥＶＩＬだ。お前もそう思うだろ」と東京五輪柔道金メダリストのウルフを挑発。すかさずウルフは「いや、僕が金メダリストです」と冷静に返すと、ウルフも東京五輪の金メダルを取り出し「これ本当に今の僕にとっては、持っているのも仕方ないですし、正直言って、今僕が目指すべきはプロレスなので」と闘志を燃やした。

さらにＥＶＩＬから「俺のことを金メダリストじゃないってことは、大先輩の俺のことリスペクトしてないってことでも言うのか、この野郎」と挑発を受けると「正直、ダーティーファイトされる方のことをリスペクトはできないですね」と突き返す。再びＥＶＩＬが「オリンピックの金メダルのほうが上だって思ってんだろう売名野郎が」と言うと「いや、そういったことは全く思ってないですね」とキッパリ断った。

ウルフを挑発して気持ちが高ぶったＥＶＩＬは「さらにプレッシャーをかけてやる。お前のデビュー戦は、このＮＥＶＥＲをかけた、タイトルマッチにしてやる」と宣戦布告。「俺に喧嘩売ったことを、徹底的に後悔させてやるからな、わかったか。覚えとけ」と告げた。

１・４当日は地上波放送が決定。２０２６年１月４日午後１０時１５分よりテレビ朝日系列地上波にて放送予定と発表された。