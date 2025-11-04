米株価指数先物 時間外取引 軟調、調整に押される ナスダック１．２３％安 米株価指数先物 時間外取引 軟調、調整に押される ナスダック１．２３％安

東京時間16:00現在

ダウ平均先物DEC 25月限 47187.00（-286.00 -0.60%）

Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6821.25（-61.50 -0.89%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25782.50（-320.75 -1.23%）



本日は調整ムードが広がり、週初の動きをほぼ反転させる展開。S＆P500先物は現在0.89%安、ナスダック先物は1.23%安で推移している。本日はAMD、ファイザー、スポティファイ、ウーバーなどの決算発表が予定されている。

