米株価指数先物　時間外取引　軟調、調整に押される　ナスダック１．２３％安
東京時間16:00現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47187.00（-286.00　-0.60%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6821.25（-61.50　-0.89%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25782.50（-320.75　-1.23%）

　本日は調整ムードが広がり、週初の動きをほぼ反転させる展開。S＆P500先物は現在0.89%安、ナスダック先物は1.23%安で推移している。本日はAMD、ファイザー、スポティファイ、ウーバーなどの決算発表が予定されている。