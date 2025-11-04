ヒロセ電、今期最終を7％上方修正

ヒロセ電機 <6806> [東証Ｐ] が11月4日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比11.5％減の155億円に減った。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の280億円→300億円(前期は330億円)に7.1％上方修正し、減益率が15.2％減→9.2％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比6.6％減の144億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比9.1％減の82.9億円に減り、売上営業利益率は前年同期の24.1％→20.0％に低下した。



