LE SSERAFIM（ルセラフィム）のKIM CHAEWON（キム・チェウォン）のキュートな私服紹介動画が公開され、ファンの熱い視線を集めている。

【動画】豹柄のキャミワンピでくるりと回るLE SSERAFIMチェウォン／愛用アイテムを徹底紹介！／パジャマ姿でダンスも！チェウォンの飾らない魅力

■LE SSERAFIMチェウォン、カジュアルなデイリールックをキュートに披露

LE SSERAFIMの公式Instagramに公開されたのは、公式YouTubeに公開された「What’s in my luggage & LOOK BOOK」動画の、LOOK BOOKコーナーのハイライト動画だ。

動画では、本編にて「5年以上前に購入した」と話していたお気に入りの豹柄キャミソールワンピースで、片足を上げてキュートにポーズ。さらに白のニットにキャップとサングラスを合わせ、舌をチラリと見せるおちゃめな表情も見せた。ほかにも、ジーンズに薄手のグレーのパーカーを合わせたシンプルコーデでは、裾を持ち上げてお腹をちらりと見せるシーンも。

続いては、買ったばかりでまだタグがついていると紹介していたアメリカ発のヨガウェアブランド・ALO（アロー）のオリーブ色のトレーニングウェア。セットアップのフーディーの片肩を見せた着こなしでモデルウォークを披露するおちゃめな姿も印象的だ。最後は「gelato pique（ジェラート ピケ）」のリラックスウェア姿。こちらも片方の肩を見せる着こなしで、「こうやってジョギングするんだよね」と楽しそうに走る仕草を見せた。

SNSでは「ため息出るほど可愛い」「カジュアルな着こなしが天才」「ほんとセンスの塊」「何を着ても世界一かわいい」「ひとりで一生懸命撮ってる姿が鏡に映ってて愛しい」など、大きな反響を呼んでいる。

■真似したい！チェウォンのトランクに詰め込まれた愛用アイテム

本編動画では、コーディネートシーンの完全版のほか、化粧品や香水、風邪薬、日本で購入したマスクやマッサージ機まで、トランクの中に詰められたチェウォンの愛用アイテムが紹介されている。

■パジャマ姿で街角コンサートも？ 飾らない魅力のLE SSERAFIMチェウォン