Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日（月）9時から11月4日（火）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。

期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することでポイントが還元率がアップするキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

現在、豆の美味しさを抽出する「蒸らし」工程を搭載し、全自動でいつでも本格的なコーヒーを淹れられるシロカの「全自動コーヒーメーカー SC-A211」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

ボタンひとつでミル挽き・蒸らし・ドリップを自動でこなす、シロカの全自動コーヒーメーカーが10％オフとお買い得

シロカの「全自動コーヒーメーカー SC-A211」は、挽きたてのコーヒーをボタンひとつで楽しめる、ミル内蔵のコーヒーメーカー。

本体にミルを内蔵することにより、いつでも挽きたてのコーヒー豆から全自動でコーヒーを淹れられます。 豆からはもちろん、粉からでも自動でコーヒーが淹れられますよ。

旨味・風味・酸味など、豆の持つ美味しさをしっかりと抽出するうえで欠かせない「蒸らし」工程を搭載しているので、手軽に本格コーヒーが味わえます。

設置しやすいコンパクトサイズでお手入れもラクラク

本体重量は2.2kg、本体サイズは幅17.3×奥行22×高さ27cmと軽量かつコンパクト。

キッチンに常設しても圧迫感がなく、オフィスのデスクや自室の机の上に置いても邪魔にならないサイズ感です。

ミル付きバスケットは丸ごと取り外せて水洗い可能。メッシュフィルターは洗って繰り返し使用できるので、ゴミも減らせて環境にも優しい仕様です。

シロカ 全自動コーヒーメーカー アイスコーヒー対応 静音 コンパクト ミル2段階 豆/粉両対応 蒸らし ガラスサーバー SC-A211 ステンレスシルバー… 11,682円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年11月4日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

