Image: はらいさん

ストレージと時間に余裕をもってアップデートを。

Apple（アップル）がiPhone向けに最新ソフトウェアことiOS 26.1の配信を開始しました。恒例のバグ修正やセキュリティアップデートに加えて、便利な新機能もいくつか含まれています。

Liquid Glassの見た目を変更可能に

Image: はらいさん

iOS 26は見た目がガラス調デザインのLiquid Glassが採用されていますが、背景によっては通知が見にくかったり酔いやすいと感じる方もいるかと思います。

iOS 26.1ではLiquid Glassの見た目を変更できるようになり、「色合い調整」を選択することでLiquid Glass効果による透け具合を抑えることができます。気になる方は『設定』アプリ→画面表示と明るさ→Liquid Glassから確認してみてください。

ライブ翻訳に関するアップデートも

また、Apple Intelligence対応のiPhoneと組み合わせて使うことで、一部のAirPodsではライブ翻訳機能を利用することができますが、iOS 26.1ではついに対応言語として日本語が追加されました。

英語やイタリア語、韓国語、フランス語など、ライブ翻訳したい言語も併せてダウンロードする必要がありますが、実際どれほど正確且つスピーディーに使えるのか試してみたいですね。

Image: はらいさん

iOS 26.1ではそのほかにも、ロック画面からスワイプしてカメラを起動させる機能をオフにしたり、『ミュージック』アプリでミニプレーヤーをスワイプすると前後の曲を切り替えられる機能などが新たに追加されています。

Source: MacRumors