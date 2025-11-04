今月14日（日本時間15日）に米フロリダ州マイアミで予定されていた、プロボクシングWBA世界ライト級王者ジャーボンテ・“タンク”・デービス（30＝米国）と人気ユーチューバーのWBA世界クルーザー級14位ジェイク・ポール（28＝同）の試合が中止となった。興行を主催する「Most Valuable Promotions（MVP）」と米配信大手Netflixが3日（日本時間4日）に発表した。

無敗の世界3階級制覇王者ながらトラブルメーカーとしても知られるデービスは、元交際相手の女性から加重暴行や不法監禁、誘拐などの容疑で告発されたことが判明。「MVP」は調査に乗り出すと表明していた。同社のナキサ・ビダリアンCEOは「このイベントは中止となりますが、ジェイク・ポールが2025年にNetflixで開催されるイベントでメインを務める計画は変わらない」と声明を発表。新たな日時や場所、対戦相手などの情報は決定次第発表するという。

米リング誌は中止が発表される前に、興行は12月開催に変更となると報道。興行内ではWBA世界スーパーライト級1位・平岡アンディ（29＝大橋）が同級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（29＝米国）を相手に世界初挑戦することが決まっていたが、開催は不透明となった。

ポールは自身のXで「ジャーボンテ・デービスは歩くゴミ人間。プロ意識の欠如、突飛な要求、何時間も遅刻。数々の逮捕、それに伴う告発や訴訟。この男に賛同するということは、人類が犯す最も卑劣な罪に賛同するということだ」と批判した。新たな対戦相手としては元2階級制覇王者アンドレ・ウォード（41＝同）、総合格闘家のネイト・ディアス（40＝同）とフランシス・ガヌー（39＝カメルーン）、元WBC世界ライト級暫定王者ライアン・ガルシア（27＝米国）、5階級制覇の世界スーパーミドル級4団体統一王者テレンス・クロフォード（38＝同）らの名前が挙がっている。